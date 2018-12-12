На Земле нашли следы смертоносной космической катастрофы

Ученые из США и Бразилии выдвинули гипотезу, согласно которой 2,6 миллиона лет назад на расстоянии 50 парсек (163 световых года) от Земли взорвалась сверхновая, вызвавшая массовое вымирание животных в конце плиоцена. По мнению Эдриана Мелотта (Adrian Melott) из Канзасского университета, из-за «дождя» из тяжелых заряженных частиц могли исчезнуть такие крупные организмы как мегалодон. Статья опубликована в журнале Astrobiology.

Исследователи продемонстрировали, что в земных породах, датированных 2,6 миллионами лет назад, наблюдается пик содержания радиоизотопа железа-60, ядра которого попадают на Землю в виде космических лучей. По количеству радиоактивного материала можно судить об интенсивности вторичных космических лучей — нисходящих потоков частиц (мюонов), возникающих в атмосфере при взаимодействии с ней высокоэнергетических космических частиц. По оценкам ученых, мюонная радиация проникала в глубины океана на один километр и превышала фоновые значения. Представители морской мегафауны получали высокие дозы облучения в течение всей жизни.

Ученые точно не знают, были ли космические лучи вызваны одной сверхновой или серией вспышек, однако имеются свидетельства того, что сверхновых могло быть несколько. Солнечная система располагается на краю Местного пузыря — области разреженного горячего газа, которая тянется на 300 световых лет. Считается, что он был образован сверхновыми, которые вспыхнули 10-12 миллионов лет назад, однако испущенная ими космическая радиация могла отскакивать от стенок пузыря и облучать Землю в течение последующих миллионов лет.

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