Женщина спасла ребенка от мчащейся на них фуры

В городе Халонг на северо-востоке Вьетнама фура протаранила три автомобиля и чуть не сбила людей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Тягач с прицепом пробил бетонный разделитель и выехал на встречную полосу, когда женщина с ребенком на руках выходила из легкового автомобиля. Ей удалось отскочить с его пути в последнее мгновение. Инцидент оказался снят видеорегистратором в машине одного из свидетелей.

Фура задела два автомобиля, в том числе тот, на котором приехали женщина и ребенок, и столкнулась с припаркованной на обочине машиной. В результате ДТП никто не пострадал.

В 2017 году сообщалось, что в Воронеже водитель успел выскочить из машины перед падением на нее огромной глыбы льда. Происшествие было снято видеорегистратором.

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