Проект «Цифровой фермер» стартовал в Подмосковье

Первый подмосковный маркетплейс «Цифровой фермер» начал работу, проект разработан для поддержки реализации продукции местных фермеров, сообщил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 13 декабря.

«На данный момент к системе подключено 10 крупных производителей из Подмосковья; в начале 2019 года подключается еще 15 производителей. В ассортиментной матрице на данный момент 235 товаров», — сказал Посаженников.

По его словам, проект пока работает в тестовом режиме, со временем перечень продукции будет расширятся. Планируется, что в следующем году на площадке будет реализовываться около 400 товаров.

Подмосковные производители смогут воспользоваться маркетплейсом бесплатно, подчеркнул Посаженников. «Товар, который будет реализовываться через этот маркетплейс, будет продан по цене производителя. Эти онлайн-продажи помогут всем тем, кто начинает свою торговую деятельность», — пояснил он.

Министр добавил, что сайт еще будет дорабатываться, в частности, планируется замена фотографий товаров. Эксперты ожидают, что месячный трафик составит около 10 тысяч человек.

В конце ноября Владимир Посаженников анонсировал создание цифровой площадки по торговле

молочной продукцией.