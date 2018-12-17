В Москве открылась выставка в поддержку развития паллиативной помощи «Прорыв»

В Москве начала работу выставка современного искусства «Прорыв», посвященная развитию паллиативной помощи в России. Ее организатором выступила фармацевтическая компания «Такеда» при поддержке с МГХПА им. С.Г. Строганова и Фонда культуры «ЕКАТЕРИНА». Об этом говорится в сообщении фармкомпании.

Экспозиция демонстрирует, как технологии служат современному искусству, которое, в свою очередь, раскрывает гуманистические проблемы современности.

Распространенным заблуждением в обществе является убеждение, что терпеть и страдать — это нормально для больного человека. Однако терапия боли является одним из ключевых аспектов лечения. Болевой синдром отягощает жизнь больного, угнетает не только физическое, но и психическое состояние как самого пациента, так и его близких.

Именно поэтому обезболивание — важная составляющая паллиативной медицины, которая направлена на улучшение качества жизни неизлечимо больных. Паллиативная помощь включает в себя комплексный подход к заботе о пациенте: ее оказывают не только медицинские работники, но и психологи, юристы, выездные патронажные службы, священнослужители и волонтеры.

Компания «Такеда» уже третий год проводит выставки в поддержку развития паллиативной помощи и новых технологий в медицине в рамках масштабного социально-художественного проекта «Такеда. Боль и Воля». Проект призван показать, что одна из основных задач медицины заключается в том, чтобы облегчить страдания людей, даже если их нельзя вылечить.

Основную долю получателей паллиативной помощи составляют больные раком. Ежегодно во всем мире диагностируется примерно 6 миллионов новых случаев рака, и в ближайшие годы уменьшения количества пациентов онкологов не предвидится. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подсчитали, что через 20 лет число новых заболевших возрастет на 70 процентов.

«Разработка и производство инновационных лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний — стратегическая область для компании «Такеда», — отмечает Андрей Потапов, генеральный директор «Такеда Россия», глава региона СНГ. — Наша цель — повысить доступность этих препаратов для пациентов, и компания уже локализовала производство двух из них в России. Мы хотим, чтобы наши пациенты жили долго и полноценно, и мы делаем для этого все возможное».

Вместе с тем комплекс паллиативных мер выходит за рамки борьбы с онкологией. Пациенты и их семьи нуждаются не только в медицинской помощи, но и в психологической поддержке общества. Важно продолжать говорить о паллиативной помощи и о том, через что проходят неизлечимо больные. Распространение информации поможет и тем, кто уже получает медицинскую помощь, и тем, кто только столкнулся с болезнью.

На пути развития паллиативной помощи в России сделано уже многое, но останавливаться на достигнутом пока рано, считают организаторы и участники выставки «Такеда. Art/Help. Прорыв». Они уверены, что только объединив усилия государства, коммерческих и общественных организаций, профессиональных и пациентских сообществ, волонтеров и благотворительных фондов, можно построить социально ориентированное общество, в котором уважают и ценят каждого человека.

Выставка современного искусства «Прорыв» работает до 10 января.

