Угонщикам иномарок помогали сотрудники Госавтоинспекции

Участники этнической преступной группировки мошенническим путем похитили 17 престижных иномарок из автосалонов. Об этом сообщила «Ленте.ру» Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России (СКР). Ущерб от их преступной деятельности превышает 40 миллионов рублей, уточнила она.

«По версии следствия, с января 2015-го по апрель 2016 года Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев, Салман Исмаилов и их соучастники под видом лизинга похищали из автосалонов Московской области новые дорогие автомобили премиум-класса, продавали их иностранным гражданам или перегоняли за пределы Российской Федерации, преимущественно в Казахстан. В группировку входили более 30 человек, в том числе 4 сотрудника лизинговых компаний, помощь им оказывали 2 жителя Подмосковья, в тот момент проходившие службу в Госавтоинспекции», — рассказала Петренко.

Следственный Комитет РФ

По ее словам, участники группировки разработали схему, в которой задействовали фирмы-однодневки. Для правдоподобности схемы они использовали многочисленные поддельные бланки и печати и даже заказывали и монтировали специальные вывески, что позволяло им проходить проверки службами безопасности. Таким образом они сумели завладеть 15 автомобилями и при попытке продать еще две дорогие иномарки были задержаны оперативниками МВД и ФСБ.

В среду, 19 декабря, уголовное дело, возбужденное по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «организация преступного сообщества», направлено в суд. Обвинения предъявлены 18 гражданам, еще 9 человек находятся в федеральном розыске. Трое участников группировки, заключивших досудебное соглашение и давших полные признательные показания, уже приговорены к различным срокам лишения свободы.

О ликвидации этой преступной группировки 24 мая 2016 года сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Сначала уголовное дело расследовала полиция, но позже, когда стало известно, что помощь похитителям оказывали действующие сотрудники Госавтоинспекции, дело было передано в региональный главк СКР.

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