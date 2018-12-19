Каждая четвертая российская компания начнет год с сокращений

Четвертая часть работодателей в России (23 процента) намерена в 2019 году провести сокращение кадров. Об этом в среду, 19 декабря, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование портала Rabota.ru.

Чаще всех о грядущих увольнениях говорят представители сферы медиа, маркетинга и бизнеса, связанного с продуктами питания.

Напротив, о расширении штата, по данным опроса, задумались почти в каждой пятой компании (18 процентов). А шесть компаний из каждой сотни даже планируют из-за этого переехать в более просторный офис.

Опрос, в котором участвовали 300 работодателей, был посвящен планам по работе со своими сотрудниками.

Заняться обучением коллег в следующем году собираются в каждой третьей компании (33 процента), в особенности в финансовой сфере, а также в IT и в сфере предоставления услуг другим компаниям.

Менее всего дополнительная подготовка сотрудников, как оказалось, интересует строительные компании.

Пересмотреть ключевые показатели эффективности и по-новому премировать подчиненных хочет каждый четвертый работодатель, а почти каждый десятый (12 процентов) — ввести нематериальные бонусы за трудовые успехи.

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