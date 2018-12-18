Васильева объяснила нехватку учителей

Дефицит педагогов в российских школах определяется путем простого сопоставления их численности с численностью учеников: на 15 миллионов учеников приходится 1,5 миллиона учителей. Об этом заявила глава Минпросвещения Ольга Васильева, передает «Интерфакс».

Дефицит преподавателей, по ее словам, ощущается и в средних профессиональных учебных заведениях, где на 197 тысяч педагогов и мастеров приходится миллион студентов.

Ранее 4 декабря сообщалось, что родителям школьников во Владивостоке предложили самим проводить уроки своим детям из-за нехватки учителей по русскому языку и литературе.

В конце ноября несколько десятков учителей пожаловались в профсоюз на практику выдачи «черной метки» при увольнении по собственному желанию. По их словам, начальству достаточно поставить флажок «нет» в графе рекомендаций при заполнении персональной карточки в электронной системе, и педагог уже не может трудоустроиться в другое учебное заведение. В ином случае руководство принимающей стороны привлекается к ответственности.

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