Родителям предложили самим вести уроки из-за нехватки учителей в школе

Из-за нехватки учителей по русскому языку и литературе директор школы №48 во Владивостоке предложила родителям самим решить проблему и по очереди проводить уроки. Об этом на встрече с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко рассказала мама одного из учеников, сообщает РИА Новости.

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По словам женщины, учителя для пятых и шестых классов не могут найти уже полгода. Глава региона оказался не в курсе нехватки педагогов по гуманитарным наукам в школах и обещал разобраться в ситуации. «Понимаю, что есть трудности с учителями физики и математики — по точным наукам. Но с русским языком и литературой — не знал, что есть вопросы», — сказал Кожемяко.

В управлении образования города агентству рассказали, что в школах серьезная нехватка кадров из-за низких зарплат. В ведомстве надеются, что ситуация изменится после нового закона об увеличении базовых окладов педагогов с семи тысяч рублей до 12 650 рублей.

Ранее стало известно, что некоторые учителя не могут устроиться на работу, если их прежний работодатель поставил флажок «Нет» в графе рекомендаций при заполнении карточки в универсальной автоматизированной системе бюджетного учета. По словам пострадавших педагогов, отрицательная отметка ставится не только при увольнении по статье, но и в случае ухода сотрудника по собственному желанию, а снять ее можно только по решению департамента образования.

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