Путин предложил уволиться не верящим в реалистичность майского указа

Чиновникам, которые считают выполнение майского указа нереалистичным, стоит уволиться, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой ведет НТВ.

«Некоторые говорят, это невозможно, но это говорят те, кто должен добиваться результатов. Пусть они так не думают. Пусть они думают над исполнением», — отметил Путин.

В противном случае, по его словам, таким чиновникам стоит «освободить свои места для тех, которые полны оптимизма и готовы к этой работе».

«Ну, я, честно говоря, таких не вижу. Говорят люди, которые со стороны что-то анализируют», — заключил президент.

Ранее сомнения в успешной реализации майского указа президента выразили некоторые чиновники, а также Всемирный банк, который в своем обзоре указал, что для выполнения всех задач России придется провести ряд структурных реформ.

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