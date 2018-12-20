Северная Корея поучила США географии

Северная Корея отказалась разоружаться в одностороннем порядке, пока США не устранят угрозу со своей стороны. Об этом говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), распространенном в четверг, 20 декабря, сообщает Associated Press.

«Сейчас США должны осознать точный смысл ядерного разоружения Корейского полуострова и в особенности должны выучить географию», — отмечается в сообщении.

ЦТАК указывает, что регион включает в себя не только территорию КНДР, но и Южную Корею, где размещены американские военные и ядерное оружие. «Когда мы говорим о денуклеаризации Корейского полуострова, это означает устранение всех источников ядерной угрозы: не только с Юга и Севера, но и в прилегающих районах», — передает агентство.

В то же время агентство AP отмечает, что Вашингтон вывел свое тактическое ядерное оружие из Южной Кореи еще в 1990-х.

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В Пхеньяне также заявили, что односторонний отказ от программы не будет похож на разоружение и скорее просто создаст беззащитное государство, находящееся «на первом месте в списке целей США». При этом окончание враждебной политики и снятие санкций, на котором настаивает Северная Корея, для Вашингтона проще, чем щелкнуть пальцами, пишет ЦТАК.

Эксперты указывают, что, несмотря на подобное заявление, Пхеньян вряд ли дойдет до разрушения создавшейся атмосферы для диалога. По словам Ян Му Чина из Сеульского университета северокорейских исследований, КНДР таким образом посылает США сообщение, что конфронтация и диалог не могут сосуществовать.

17 декабря стало известно, что Северная Корея обвинила Вашингтон в клевете и неправомерных санкциях. 10 декабря сообщалось, что власти США ввели ограничительные меры против трех высокопоставленных северокорейских чиновников. Меры были связаны с нарушением прав человека и цензурой в стране.

Обвинения последовали за сообщениями о намерениях президента США Дональда Трампа встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во второй раз. Отмечалось, что санкции должны показать намерения Вашингтона продолжить давление на Пхеньян, чтобы заставить КНДР полностью отказаться от ядерных испытаний.

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