Южнокорейских политиков назвали собаками в глине, опухолью и мусором эпохи

Северная Корея назвала южнокорейских политиков сворой собак, дерущихся в глине, а также окрестила их «никуда не годной злокачественной опухолью и мусором эпохи». Об этом говорится в распространенном комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В Пхеньяне считают, что в Консервативной партии Южной Кореи отношения между фракциями заметно ухудшились. «Борьба внутри партии, в том числе между сворой "про Пак", сворой "против Пак" и нейтральной группой, за захват власти партии и "большое объединение консервативных сил" напоминает ожесточенный бой собак в глине», — отмечается в сообщении.

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В преддверии парламентских выборов 2020 года «консервативная свора опять беснуется в схватке за власть, (...) рычит перед костью — властью партии, и дракой совершает сумасбродство», передает ЦТАК. В Северной Корее сомневаются, что поведение южнокорейских политиков является «работой по специальности». «Такая фракционная борьба является дракой, которая обычно бывает в разорившемся доме, — отмечают авторы сообщения. — Поговорка гласит: в погибающем доме часто бывает драка».

Речь в комментарии идет о «Свободной Корее» — оппозиционной консервативной политической партии правого толка в Республике Корея. Пак Кын Хе, дочь президента Пак Чон Хи, прославившегося своими экономическими реформами в 1960-1970-х годах, стала кандидатом в президенты от партии на выборах 2012 года и одержала победу. В 2017-м она была арестована по подозрению в коррупции, а затем приговорена к 24 годам тюрьмы.

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