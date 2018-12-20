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Известная телеведущая отравилась плесенью и поселилась в машине

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Австралийская телеведущая Николь Кристин (Nicole Christine) тяжело заболела после того, как пыталась вывести плесень с окна своей квартиры. Позднее ей пришлось переселиться из съемных апартаментов в собственную машину, так как ее жилье было признано непригодным. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

Спустя несколько дней после мытья окон Кристин обнаружила на своем теле волдыри. Потом она заметила, что теряет ясность мыслей. «Когнитивные возможности у меня были, как у ребенка», — сообщила она. Врачи провели исследование и заметили, что работа ее мозга нарушена.

Девушка также страдала от хронической усталости, серьезных проблем с зубами, бактериальных инфекций и постоянного выпадения волос. Выяснилось, что причиной заболевания стала плесень в ее квартире. Кристин поставили диагноз — синдром хронической воспалительной реакции. «Вам повезло, что вы не в инвалидной коляске», — заключил ее лечащий врач.

Специальная инспекция признала жилье Кристин непригодным из-за большого количества плесени. Девушке пришлось выбросить все свое имущество, так как вещи были поражены грибком. Квартирный хозяин никак не решил проблему, и женщине пришлось выехать.

Сейчас Кристин живет в машине, ночует в палатке или у друзей. Из-за подорванного здоровья она не может работать и пытается выжить на социальное пособие. Чтобы не испугать окружающих своим видом, она носит парики и закрытую одежду.

Ранее телеведущая была лицом австралийского музыкального шоу Asylum TV. Она прославилась не только как музыкальный журналист, но и в качестве незаурядной певицы.

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