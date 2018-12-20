Forbes назвал бизнесмена года в России

Бизнесменом года по версии журнала Forbes стал Алишер Усманов — основной собственник USM Holding, косвенно владеющей контрольными пакетами акций «Металлоинвеста» и «Мегафона».

«Миллиардер за год провел рекордное число больших сделок: перевел компанию USM Holdings из офшорной юрисдикции в Россию, вывел "Мегафон" с Лондонской биржи», — говорится в сообщении.

В Forbes также отметили, что совместная компания Усманова с «Ростехом» ЦРПТ занялась созданием Единой национальной системы маркировки товаров (табака, одежды, обуви и т.д.). Кроме того, бизнесмен продал свою долю в футбольном клубе «Арсенал» за 550 миллионов фунтов и договорился с владельцем Alibaba Джеком Ма о совместном развитии AliExpress в России.

По оценкам Forbes, состояние Усманова составляет 12,5 миллиарда долларов.

В 2017 году бизнесменом года в России был признан основатель «Альфа-Групп» и совладелец люксембургского холдинга LetterOne миллиардер Михаил Фридман.

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