Американец забрался на главную рождественскую елку страны

Неизвестный залез на новогоднюю ель, стоящую рядом с Белым домом. Об этом сообщается на сайте телеканала NBC 4.

Отмечается, что мужчина был в состоянии эмоционального потрясения. Что побудило его забраться на дерево, неизвестно.

Полицейские уговорили мужчину самостоятельно спуститься на землю, после чего его отправили на психиатрическое освидетельствование.

На данный момент близлежащая территория перекрыта. В результате инцидента праздничные огни на елке были повреждены.

Голубая ель растет в парке рядом с Белым домом с 2012 года. Ежегодно ее украшают перед новогодними праздниками, а глава государства по традиции зажигает на дереве огни.

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