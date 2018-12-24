В Москве организуют фестиваль классической музыки «Новый год в Консерватории»

В Москве состоится третий фестиваль классической музыки «Новый год в Консерватории». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 24 декабря.

Мероприятие пройдет с 29 декабря 2018 года по 5 января 2019 года в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. На нем выступят аргентинский тенор Марсело Альварес, американская пианистка Валентина Лисица, немецкий скрипач Августин Хаделих, российский виолончелист и органист Александр Князев. Кроме того, в рамках фестиваля состоится симфонический киноконцерт «Амадей Live in Concert».

«В этом году мы по-настоящему гордимся нашим фестивалем — мы собрали удивительную коллекцию потрясающих артистов и интересных программ», — отметил Ильдар Бакеев, генеральный директор компании-организатора Ildar Bakeev Entertainment.

Фестиваль проводится в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского ежегодно. По словам организаторов, при помощи мероприятия они стремятся доказать, что классическая музыка — это не скучно.

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