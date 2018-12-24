«Рождественские репрессии» в Китае привели к исчезновению елок и игрушек

В крупном торговом центре в городском округе Наньян китайской провинции Хэнань исчезли все рождественские украшения. Как отмечает Associated Press, атрибуты праздника спешно удаляются в рамках продолжающейся борьбы с западными традициями.

По словам работницы торгового центра, здание «зачистили» менее чем за сутки, не пощадив даже гигантского медведя у входа.

Только по официальным сообщениям празднование Рождества было запрещено в четырех городах и одном округе Китая. Кроме того, издание выяснило, что как минимум в 10 учебных заведениях сократили длительность рождественских праздников.

Эксперты связывают «рождественские репрессии» с желанием председателя КНР Си Цзиньпина укрепить позиции Коммунистической партии. При этом Рождество в Китае по-прежнему остается одним из крупнейших праздников, в преддверии которого совершается огромное количество покупок.

Ранее стало известно о запрете публичных рождественских гуляний в китайском городе Ланфан. В постановлении властей говорилось, что магазинам нельзя проводить рождественские представления и рекламные акции.

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