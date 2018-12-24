Показавшую публике грудь депутатку избили

Депутата четвертого созыва молодежного маслихата (совета) Астаны Динагул Тасову избили после ее участия в модном шоу Fashion Night Astana. Фотографии с синяками на теле девушка опубликовала в соцсетях.

Тасова рассказала, что после показа на нее обрушился шквал критики, ее Instagram-аккаунт удалили, а «близкий» человек поднял на нее руку. «Физические раны — ничто по сравнению с теми душевными ранами, которые он нанес. Я твердо решила для себя, что не должна об этом молчать! Никому нельзя поднимать руку на слабых, беззащитных и тех, кто не может себя защитить», — возмутилась модель.

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Она также отметила, что и раньше демонстрировала прозрачное нижнее белье и считает себя хорошей моделью. Кроме того, Тасова заявила, что намерена продолжить заниматься общественной деятельностью.

На декабрьском шоу депутатка демонстрировала наряд бренда Dana Dyusembayeva: на ней было полностью прозрачное платье в черный горошек, через которое просвечивалась грудь. Комментаторы тут же набросились на Тасову с критикой, посчитав ее внешний вид развратным.

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