Воровка пробралась на почту и украла пенсионные деньги

В городе Горячий Ключ Краснодарского края злоумышленница похитила из почтового отделения 8,921 миллиона рублей, которые предназначались для выплаты пенсий. Об этом в понедельник, 24 декабря, телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инкассаторы привезли деньги в отделение ФГУП «Почта России» на улице Ленина в субботу, 22 декабря. Ограбление случилось на следующий день, в воскресенье.

Предположительно, деньги украла женщина. Она подобрала ключ к входной двери, проникла в тамбур и с помощью электронного ключа сняла помещение с охраны. Потом подобрала ключи еще к трем дверям, пробралась в помещение кассы и открыла ящики с наличными, ключи от которых были на месте.

Администрация города отказалась комментировать произошедшее.

В Управлении МВД России по Краснодарскому краю подтвердили информацию об ограблении.

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