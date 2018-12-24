Обнаружена новая причина зависания компьютера

Обнаружена новая мошенническая схема, которая заставляет компьютер зависать. Как сообщает BleepingComputer, хакерская разработка эксплуатирует код JavaScript.

Злоумышленники вынуждают пользователей переходить на специально созданную вредоносную страницу. Она оформлена как сервис технической поддержки. На сайте сообщается о якобы произошедшей ошибке в работе компьютера, которая привела к заражению. Жертве предлагается позвонить по указанному номеру для решения проблемы.

В фейковую страницу встроен специальный код, который заставляет атакованную машину многократно переходить по URL. Также на экране появляются кнопки для перехода «назад» и «вперед». Многократная загрузка страниц подвешивает компьютер, так как процессор переводит все ресурсы на работу браузера.

Пользователь может завершить работу подвисшей программы через диспетчер задач. Юзеры Google Chrome находятся в наибольшей опасности: при возобновлении работы браузер восстановит вредную страницу. Пользователи Firefox могут избавиться от подвисающей страницы с первого раза.

Ранее специалисты в области кибербезопасности обнаружили вирус, который заставляет устройства на Android разряжаться быстрее. Программа скрывалась в официальных сервисах в магазине Google Play.

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