Родители юных российских футболистов отдали мошенникам миллиард рублей

В Москве полиция задержала двух подозреваемых в мошенничестве, которые похитили у родителей юных футболистов около миллиарда рублей. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщила пресс-служба МВД.

Двое мужчин в возрасте 33 и 40 лет заключены под стражу.

По данным МВД, они открыли в Москве четыре детские спортивные школы, деятельность которых оказалась нерентабельна. «С целью извлечения прибыли подозреваемые под предлогом открытия новых футбольных клубов заключали с клиентами спортивных школ договоры целевого денежного займа с фиксированным доходом», — указала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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В рамках заключенных договоров они привлекли денежные средства, которые на расчетных счетах и бухгалтерском учете компании не отражались. В 2018 году спортивные школы прекратили свою деятельность, а деньги родителям не были возвращены. К настоящему времени потерпевшими признаны более 700 человек.

Газета «Комсомольская правда» в августе сообщала о банкротстве сети спортивных школ Footyball, владельцами которой были братья Алексей и Антон Бавыкины. Стоимость годового абонемента составляла 80 тысяч рублей. Помимо родителей юных футболистов средства в бизнес братьев вложили частные инвесторы через онлайн-площадку Start Track. FootyBall в 2016 году собрала там 155,6 миллиона рублей, расширив бизнес с двух до четырех детских школ.

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