Мусульман обязали отмечать день рождения Христа

В одной из крупнейших мусульманских стран — Ираке — Рождество Христово по католическому календарю теперь будут отмечать все граждане. Такое заявление сделало правительство страны в своем Twitter.

«Иракское правительство объявляет Рождество официальным праздником в стране. Счастливого Рождества нашим согражданам-христианам, всем иракцам и тем, кто празднует это торжество во всем мире», — говорится в сообщении .

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Как передает CNN, решение об учреждении нового национального праздника было принято кабинетом министров.

За последние годы численность христианского населения Ирака резко снизилась. До вторжения США в 2003 году там проживали около 1,5 миллиона христиан, в 2017-м — менее 250 тысяч. Во время боев за Мосул их в городе было не более двух десятков человек, а за десять лет до этого — 35 тысяч.

О полной зачистке города Мосула от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) объявили в июле 2017-го. В декабре премьер-министр Ирака заявил о победе над ИГ в стране.

Около 65 процентов населения Ирака — мусульмане-шииты, еще 30-37 — сунниты. Христиане составляют около четырех процентов от всех граждан. По данным христианской правозащитной организации «Open Doors», Ирак занимает восьмое место в списке стран, где христиане подвергаются гонениям и репрессиям.

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