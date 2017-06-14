Власти США решили высылать иракских христиан-нелегалов обратно в Ирак

Администрация президента США Дональда Трампа решила выслать из страны задержанных иракских христиан-нелегалов. Об этом сообщает ресурс Politico.

По данным издания, за выходные 10-11 июня сотрудники миграционной службы задержали в Мичигане десятки иракских христиан за различные нарушения режима: например, за просроченные визы и совершенные преступления и вынесли постановление об их высылке.

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«Агентство арестовало ряд иракских граждан, каждый из которых обвинялся в преступлениях, включая убийство, изнасилование, нападение, похищение людей, кражу со взломом, оборот наркотиков, нападение с целью сексуального насилия, незаконное владение оружием и другие», — пояснили в иммиграционной службе, сообщив, что решение о высылке было принято после тщательного рассмотрения каждого отдельного случая.

Правозащитники и сами христиане опасаются, что их высылка в Ирак может быть смертально опасна. «По сути, это смертный приговор», — рассказала конгрессмен-демократ Анна Эшу. По словам критиков, в родной стране высылаемые могут подвергаться преследованию на религиозной почве.

Во время предвыборной кампании и после победы на выборах Трамп и его соратники говорили о том, что на Ближнем Востоке христианство подвергается масштабным притеснениям, а последователи религии — геноциду со стороны террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в России).