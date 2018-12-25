Вожатый российского лагеря назвал детей огрызками, защекотал их и поплатился

В Елизове (Камчатский край) начали проверку сообщений об издевательствах вожатого над детьми в оздоровительном лагере «Волна». Об этом говорится на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным, в ночь на 22 декабря вожатый лагеря начать пинать кровати школьников и заставлял мальчиков приседать и отжиматься, а девочек — хватал за ноги.

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Как сообщил «Кам 24» отец ребенка, отдыхавшего в лагере, ночью в комнату к семерым детям зашел неизвестный молодой мужчина, и, пиная по спинкам кроватей, закричал: «Подъем, огрызки!», после чего заставил мальчиков приседать и делать упражнение «стульчик», а девочкам щекотал ступни.

В администрации лагеря признали, что это был ночной вожатый, и обещали его уволить.

Ранее в управлении Следственного комитета Приморского края назначили доследственную проверку информации о деятельности незаконного детского лагеря, 37 детей из которого потерпели бедствие во время 40-километрового похода на шлюпках по морю.

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