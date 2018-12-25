В Казахстане задумались о штрафах для говорящих по-русски детей

В одном из оздоровительных детских лагерей Казахстана планируется проведение сезона, в ходе которого основным требованием будет общение детей только на государственном языке — казахском. С таким заявлением во вторник, 25 декабря, выступил аким (глава администрации) Щербактинского района Павлодарской области Азилхан Абеуов. Его слова приводит Liter.kz.

По словам Абеуова, провести в лагере сезон в стиле «Kazakh camp» было решено в свете статьи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой степи» (опубликована в ноябре) и в связи с потребностями населения Щербактинского района в изучении государственного языка и традиций казахского народа.

«Все учащиеся, которые планируют приезжать туда отдыхать, будут отдыхать чисто на казахском языке. Будут штрафоваться дети, которые будут на других языках изъясняться. А для стимула детям будут вручаться нагрудные знаки с символикой "Қазақ тілі білгірі" (в переводе с казахского — "знаток казахского языка" — прим. «Ленты.ру») и другие поощрения», — сообщил Абеуов. Согласно приведенной Liter.kz информации, в 2018 году лагерь посетило около 300 детей.

В октябре в сети появилась видеозапись беседы жительницы казахстанского города Аркалык (Костанайская область) с врачом-педиатром, которая отказалась лечить ребенка из-за того, что его мать говорила по-русски. Также педиатр посоветовала семье уехать в Россию.

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