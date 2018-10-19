Врач из Казахстана нахамила матери больного ребенка за русскую речь

@FreshBreeze99 / Twitter

В Казахстане врача-педиатра обвинили в том, что она отказалась лечить ребенка из-за русской речи его матери, а также посоветовала семье уехать в Россию. Видеозапись разговора в кабинете медика опубликована в Twitter.

В описании видео отмечается, что Мольдыр Утебаева, участковый детский врач в городе Аркалык, отказалась принять четырехлетнего ребенка с острым отитом из-за его национальности и сказала это «прямо в лицо». На записи видно, как врач говорит женщине, которая сидит у нее на приеме, что та должна разговаривать на казахском. На вопрос, должны ли русские уезжать в Россию, педиатр отвечает утвердительно, затем требует «убрать камеру» и выходит из кабинета. Мать ребенка обращалась к Утебаевой на «вы», а медик — на «ты», и заявила: «Кто ты такая, чтобы на "вы" обращаться?»

Заведующая городской поликлиники сказала, что по факту инцидента проводится служебное расследование. «Пока трудно сказать, кто спровоцировал конфликт, врач Утебаева говорит одно, пациентка — другое. Сможем предоставить информацию после окончания расследования, когда будут сделаны окончательные выводы», — цитирует заведующую Nur.kz.

Как отмечает «Росбалт», по Конституции Казахстана государственным является казахский язык, но русский носит статус официального и употребляется в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским.

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