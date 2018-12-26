В Индии туристы рухнули на машине в ущелье и погибли

Шесть туристов из индийского штата Харьяна отправились на машине в город Нарканд и разбились. Четыре человека погибли, двое получили ранения. Об этом сообщает индийское издание Business Standard.

Инцидент произошел во вторник, 25 декабря, когда автомобиль с шестью мужчинами упал в ущелье глубиной 200 метров на магистрали города Шимла, штат Химачал-Прадеш. Пассажиры Джагприт, Дипак, Аджай и Локеш погибли на месте.

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Двое раненных туристов Рахул и Рохтас проходят необходимое лечение в местной больнице города Теог.

Полиция Индии уже расследует дело и квалифицирует произошедшее как неосторожное вождение, причинение вреда жизни, а также смерть по неосторожности.

В декабре индийская полиция арестовала 31-летнего мужчину за изнасилование туристки из Великобритании. Инцидент произошел, когда 48-летняя женщина рано утром возвращалась в отель, расположенный недалеко от пляжа Палолем в штате Гоа.

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