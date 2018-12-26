Россиян предупредили о неприятностях из-за роста НДС

В начале 2019 года россиян ждет неприятная ситуация, вызванная ростом налога на добавленную стоимость (НДС), а также ростом процентных ставок в экономике. Об этом говорится в ежемесячном мониторинге Института исследований и экспертизы госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ), передает «Интерфакс».

«Риски стагнации в первой части следующего года остаются очень высокими. В основном это связано с потреблением, где можно ожидать паузы роста в условиях повышения НДС, отсутствия роста доходов населения и покупок, сделанных "заранее" в конце 2018 года», — говорится в обзоре ВЭБа.

Руководитель направления «Макроэкономика» Олег Засов также называет негативным фактором рост процентных ставок и более жесткую денежно-кредитную политику Банка России, которые должны остановить кредитный бум и восстановить норму сбережений. «Стимулирующий рост инвестиций в связи с реализацией национальных проектов можно ожидать не раньше второй половины года», — уверен Засов.

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Рост российской экономики, согласно подсчетам ВЭБа, в годовом выражении по итогам ноября замедлился до 1,6 процента ВВП. Всего с января по ноябрь российская экономика пока прибавила всего лишь 1,7 процента ВВП, что ниже даже прогноза Минэкономразвития, которое оценивало рост по итогам ноября на уровне 1,8 процентов ВВП.

«По нашей оценке, в четвертом квартале ВВП будет на 0,3 процента превышать уровень третьего. Таким образом, в течение четырех кварталов подряд мы наблюдаем последовательный экономический рост, хотя это не означает, что экономика вышла на потенциальный уровень, и нам угрожает перегрев», — отмечает Засов.

Ранее о похожих проблемах рассуждал министр экономического развития Максим Орешкин, он также настаивал на проблемах в связи с ростом НДС, а также повышения ключевой ставки Банком России.

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