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Россия предрекла возрождение нацизма

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Николай Патрушев

Неонацистский союз может сформироваться в Европе под влиянием пересмотра в ряде стран исторических фактов, в том числе об итогах Второй мировой войны. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете», опубликованном в среду, 26 декабря.

«Освобождение Европы от нацизма Советской армией замалчивается, тогда как преступления гитлеровского режима и его пособников намеренно преуменьшаются, а отдельными "младоевропейцами" — даже героизируются», — сказал он.

Он подчеркнул, что историческая хроника фальсифицируется с целью ведения антироссийской пропаганды.

По его словам, в США сегодня действуют сотни правоэкстремистских группировок, среди которых организации украинских неонацистов. Секретарь Совбеза также напомнил, что многие видные политики в Великобритании, Франции, США видели в нацистах в 1920-1930 годы потенциальных союзников.

На вопрос о том, почему молчит мировое сообщество, Патрушев напомнил об Израиле, где поддерживают опасения Москвы относительно возрождения нацизма.

В апреле текущего года президент России Владимир Путин призвал граждан противостоять всем попыткам фальсификации истории.

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