Раскрыто предназначение гигантских загадочных узоров в Перу

Ученые из США и Канады пришли к выводу, что геоглифы Наска в Перу служили для ритуалов по умиротворению божеств во время путешествий древних людей по пампасам. Статья исследователей опубликована в журнале Antique.

Геоглифами или Линиями Наски называют гигантские геометрические узоры, нанесенную на землю плато Наска ориентировочно до XXII века. На настоящий момент ученым известно о 30 рисунках животных и предметов, а также сотнях фигур и линий. Из-за их большого размера увидеть геоглифы можно только с летательных аппаратов. Предложено несколько версий об их предназначении, включая ритуальные и астрономические функции.

Специалисты изучили геоглифы в речной долине Сиуас, а также рядом расположенные древние тропы с помощью беспилотного летательного аппарата и в ходе наземной разведки. На основе полученных данных они выполнили пространственный анализ и имитационное моделирование. Оказалось, что тропы и геоглифы, скорее всего, не были случайно расположены друг с другом, а, наоборот, тесно связаны.

По мнению исследователей, геоглифы служили «дорожными» храмами, которые обеспечивали безопасность древних перуанцев во время их путешествий по плато.

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