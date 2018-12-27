Адвоката застукали за чтением чужого дела в суде

В Пушкинском районном суде Санкт-Петербурга за чтением чужого уголовного дела поймали адвоката, действовавшего в интересах бывшего ректора Аграрного университета Виктора Ефимова, обвиняемого в хищении 36 миллионов рублей по госконтрактам. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщила «Фонтанка.ру».

Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале опубликовала видео с задержанием адвоката Дениса Борисова.

Борисов, получивший статус адвоката в 2017 году, знакомился с уголовным делом главы автономной некоммерческой организацией «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций» Славы Ходько, осужденного в мае 2018 года к 1,5 годам заключения за мошенническое хищение 850 тысяч рублей у Аграрного университета. Эта сумма была украдена в рамках госконтракта на сумму 36 миллионов рублей, в махинациях с которыми обвиняется Ефимов.

Адвокат Борисов признался правоохранителям, что получил доступ к делу Ходько по поручению одного из защитников ректора. Осужденный предприниматель является ключевым свидетелем в деле Ефимова, поэтому объясним интерес к его показаниям.

В суде указали, что для ознакомления с материалами дела необходимо разрешение участников процесса. Борисов предоставил договор об оказании юридической помощи, заключенный с жителем Тульской области, не имеющим отношения к делу Ходько.

«Сам же Ходько никому разрешения не давал, кроме того, в распоряжении следственных органов имеется его заявление, в котором он возражает против ознакомления», — отметили в пресс-службе.

О задержании ректора Ефимова сообщалось в ноябре. При обыске у него была изъята крупная сумма денег, которая может иметь отношение к похищенным госсредствам.

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