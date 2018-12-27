Найден жадный член семьи Кардашьян

Ведущий британской телепередачи Good Morning Britain («Доброе утро, Британия») Пирс Морган высказался в своем Twitter по поводу поведения семьи Кардашьян.

«Если вам любопытно, почему сестры Кардашьян настолько жадные, самовлюбленные и омерзительные — вот, посмотрите на вчерашнюю фотографию их матери», — съязвил Морган.

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К посту он прикрепил снимок, на котором Крис Дженнер стоит со своим рождественским подарком. Сестры Кардашьян подарили матери чемодан Goyard с крупной надписью Rich as fuck («Неприлично богатая»).

Прис Морган славится откровенными высказываниями в адрес знаменитостей. В феврале он назвал супермодель Кендалл Дженнер единственной красавицей в семействе Кардашьян, а в сентябре — отправил самой полной в мире модели Тесс Холлидей письмо с призывом похудеть. Он попросил девушку перестать лгать себе, потому что ни один тучный человек не может быть по-настоящему счастливым, и добавил, что продюсеры зарабатывают большие деньги, эксплуатируя ее внешность.

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