Американских моряков перестанут сажать в карцер на хлеб и воду

Провинившихся американских моряков с 1 января 2019 года больше не смогут сажать в карцер на хлеб и воду. Об этом пишет The New York Times.
Газета отмечает, что в наступающем году начинает действовать новая редакция Единого свода военного судопроизводства, которую Конгресс США принял еще в 2016-м. Согласно документу, командиры кораблей и дальше могут наказывать подчиненных без суда, однако переводить их на сокращенный рацион будут больше не вправе.
В то же время капитаны кораблей по-прежнему смогут отправлять провинившихся в наряды вне очереди на срок до 45 дней и запрещать морякам покидать корабль на максимальный срок до 60 дней. Кроме того, их могут понижать в звании и срезать зарплату в два раза на два месяца.
Сейчас моряков могут держать в корабельном карцере на хлебе и воде не дольше трех суток. Им полагается трехразовое питание, количество хлеба не ограничивается. Кроме того, они могут читать религиозную литературу.
Как отмечается, в целом отношение к практике сокращенного рациона сильно разнится. Одни капитаны считают ее крайне действенной, в том числе чтобы припугнуть молодых служащих, другие вообще никогда таким образом никого не наказывали, поскольку считают это негуманным. Сами моряки также относятся к такому наказанию различно.
Отправка в карцер на хлеб и воду стала главным наказанием на кораблях в XIX веке в качестве альтернативы порке у мачты. Тогда провинившихся разрешалось отправлять в карцер на сокращенный рацион на срок до 30 суток, при этом их можно было заковывать в кандалы. В 1909-м срок уменьшили до семи дней, а кандалы запретили. В 1951 году наказание вновь смягчили: максимум на хлебе и воде можно было сидеть три дня. Еще через 30 лет ввели практику осмотра врачом перед отправлением в карцер.