Северокорейцы сделали календарь специально для россиян

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) создала календарь о жизни страны для россиян. Его полная версия поступила в редакцию «Ленты.ру».

На его обложке изображен монумент Трудовой Партии Кореи (ТПК) с подписью «КНДР. Идеи Чучхе претворяются в жизнь». На следующих страницах располагаются месяцы года с различными снимками, отражающими природу и культуру страны.

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Например, для января корейцы выбрали фотографию священной горы Пэкту, для апреля — снимок праздничных мероприятий на площади имени Ким Ир Сена, для октября — алмазную гору Кымган, а для ноября — храм науки и техники, расположенный на острове Сук.

Гора Пэкту — священная гора Корейском нации Фото: Пресс-служба посольства КНДР 1 /4

В январе северокорейского информационного агентство сообщало, что в Кангвоне будет построен первый в стране пляжный курорт, целью которого станет привлечение иностранных туристов. На том же побережье располагается действующий в настоящее время военный полигон, где проводятся ракетные испытания и артиллерийские стрельбы.

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