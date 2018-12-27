Власти ЛНР вернут Луганску круглосуточные лифты на Новый год

Жители Луганска будут обеспечены бесперебойной работой стационарных подъемников в ночь на 1 января 2019 года. Об этом сообщил начальник управления обеспечения жизнедеятельности города Игорь Гайдаш, передает пресс-служба администрации города.

«Все функционирующие лифты города будут работать круглосуточно», — заверил Гайдаш. В другие дни лифты Луганска в ночное время не работают — в обычном режиме подъемники работают с 07:00 до 21:00.

На подобные меры власти Луганска идут уже во второй год подряд — до этого луганчане были обеспечены бесперебойной работой лифтов в ночь на 1 января 2018 года, а также в ночь на 7 января. На данный момент неизвестно, будут ли подъемники работать в рождественскую ночь в 2019 году.

К отключению лифтов в многоэтажных домах в ночное время власти Луганска прибегли в 2014 году, после начала вооруженного конфликта на территории области.

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