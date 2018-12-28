НТВ покажет новогодний квартирник с рок-звездами

Телеканал НТВ 31 декабря покажет программу «Квартирник НТВ у Маргулиса». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 28 декабря.

В передаче выступят такие музыканты, как Гарик Сукачев, Юрий Шевчук, Сергей Галанин, Сергей Чиграков, «Чайф», «Крематорий», «Мельница», Женя Любич, Jukebox Trio, Louna, The Hatters и Animal ДжаZ.

С рок-звездами споют артисты Андрей Мерзликин, Дмитрий Харатьян, Артур Смольянинов и Иван Охлабыстин. Отмечается, что все номера исполнят живьем.

«Вообще, я считаю, что вот эти вот ребята, которые все это снимают, они занимаются просвещением. Вы услышите песни, которые наполнены смыслом, потому что я чувствую, что людям очень хочется слова, душевную песню», — рассказал о передаче Шевчук.

В программе выступит и сам Евгений Маргулис. Он исполнит рок-балладу с музыкантами Андреем Державиным и Сергеем Чиграковым.

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