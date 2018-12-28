Лукашенко предпочел жене «Мисс Беларусь — 2018»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко появился на новогоднем балу во Дворце Независимости с победительницей национального конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2018» Марией Василевич. Об этом сообщается на сайте главы государства.

На балу участвовали около 300 школьников и студентов, добившихся успехов в учебе, творчестве и спорте. По словам белорусского лидера, это мероприятие стало первым традиционным балом «в его классическом представлении».

В ходе новогоднего праздника глава государства исполнил медленный танец вместе с Василевич. Они за руку прошли в центр зала и начали танцевать в окружении других гостей.

Президент Белоруссии также произнес торжественную речь, во время которой он допустил, что между властью и молодежью случаются недопонимания, что показывает «проблему отцов и детей». Тем не менее важно, что власть и население смотрят в одном направлении — в будущее Белоруссии.

Лукашенко в браке с Галиной Родионовной Лукашенко с 1975 года. Она считается первой леди Республики Белоруссии с 1994 года.

В середине июля стало известно, что Лукашенко предложил «Мисс Беларусь — 2018» поработать в колхозе. Глава государства предположил, что девушка сможет возглавить колхоз «Родина», и спросил, умеет ли она считать на счетах.

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