Австрия допустила отмену российских санкций

Постепенная отмена санкций в отношении России возможна в случае улучшения ситуации на востоке Украины. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post.

Курц отметил, что поддерживает предложение бывшего главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и считает нужным связать снятие санкций с ситуацией в Донбассе. По его мнению, в первую очередь для этого необходимо установить «настоящее перемирие» в регионе.

Однако австрийский лидер добавил, что в последнее время в этом направлении «было слишком мало движения». Он также подчеркнул необходимость активного участия и «серьезного интереса» украинской стороны для урегулирования конфликта.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении Москвы в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Отмена санкций увязывается с выполнением Москвой подписанных в феврале 2015 года минских соглашений по стабилизации ситуации в Донбассе. Россия неоднократно заявляла, что не является участником противостояния на Украине, поэтому ответственность за выполнение положений лежит на киевских властях и лидерах ополчения.

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