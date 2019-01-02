Спасатели нашли тело 14 погибшего при взрыве в Магнитогорске

Тело еще одного погибшего извлечено из-под завалов частично разрушенного жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщили в оперативном штабе МЧС, передает РИА Новости.
Таким образом число жертв достигло 14, среди них один ребенок. Судьба около 30 человек остается неизвестной.
2 января в Челябинской области объявлено днем траура.
Утром 2 января сообщалось, что квартиры в пострадавшем доме признаны пригодными для проживания.
Днем 1 января под завалами был найдем 11-месячный ребенок, которого позже самолетом переправили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля.
Работы по разбору завалов будут длиться еще около суток.
Обрушение части жилого дома произошло утром 31 декабря. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв бытового газа.