Разрушенная штормом набережная в Олимпийском парке Сочи попала на видео

Youtube / Макс Портал

Набережная в Олимпийском парке Сочи была повреждена в результате шторма, который бушевал 4 января, пишет сочинский «Макс Портал». Издание опубликовало кадры разрушений на YouTube.

Шторм повредил брусчатку, велодорожки, вынес на пешеходную зону камни и гальку с пляжа, поломал электрические столбы. Информации о стоимости восстановительных работ нет.

Это не первый раз, когда набережная в сочинском Олимпийском парке страдает из-за штормов, отмечает «Живая Кубань». Издание указывает, что по мнению специалистов, к этому привело неудачное географическое расположение (парк находится в Имеретинской низменности), а также ошибки при проектировании и строительстве волнозащитных сооружений.

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