Украина оспорит арест своих моряков в суде

Украина подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу инцидента в Керченском проливе, где в конце ноября три украинских военных корабля были задержаны за нарушение российской границы. Об этом в Facebook сообщил уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

«Правительство Украины выполнило инструкции Суда и подало 7 января 2019 года полноценное заявление по делу #55855/18», — написал Лищина.

По его словам, Украина требует признать незаконными задержание и последующий арест 22 моряков и двух сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее Москва проинформировала ЕСПЧ о месте и условиях их содержания, а также об отсутствии жалоб с их стороны.

Конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три украинских военных корабля вошли в территориальные воды России, которая посчитала их действия опасным маневрированием. Судна вместе с находившимися на них членами экипажа и сотрудниками СБУ были задержаны, впоследствии суд арестовал их до 25 января 2019 года. Москва считает их действия спланированной провокацией.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!