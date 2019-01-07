Президент Всемирного банка уйдет в отставку

Президент группы Всемирного банка Джим Ен Ким уходит в отставку. Он закончит работать с 1 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз банка. Обязанности главы организации будет исполнять исполнительный директор Кристалина Георгиева.

Ким принял решение об отставке до истечения срока своих полномочий в 2022 году. Официальная причина — желание банкира вернуться на работу в частный сектор экономики. «Ким объявил, что сразу после отставки присоединится к (частной) фирме и будет работать над повышением инфраструктурных инвестиций в развивающиеся страны», — говорится в документе. О какой именно фирме идет речь, не уточняется.

Джим Ен Ким вступил в должность 1 июля 2012 года, после окончания срока полномочий бывшего главы организации Роберта Зеллика. Через пять лет Кима выдвинули на новый срок.

Джим Ен Ким родился в Сеуле в 1959 году, его семья эмигрировала в США пять лет спустя. В 1987 году Ким стал одним из сооснователей благотворительной организации "Партнеры по здоровью" (Partners In Health), занимающейся вопросами предоставления медицинской помощи малоимущим.

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