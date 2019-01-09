Обезглавившие скандинавок террористы пощадили британца из-за религии

Экстремисты из Марокко, которые в декабре прошлого года обезглавили датчанку Луизу Вестерагер Йесперсен и норвежку Марен Уеланд, сначала планировали убить туриста из Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.
Следствие выяснило, что марокканцы намеренно искали жертву из Европы и сперва встретили британца в горах Атлас. Прежде чем исполнить задуманное, экстремисты поинтересовались религией туриста. Когда он признался, что является мусульманином, те отпустили его.
Спустя час они встретили скандинавок Йесперсен и Уеланд и отрезали им головы.
В декабре тела 24-летней Йесперсен и 28-летней Уеланд были найдены в горах недалеко от поселка Имлиль. Правительство Дании уверено, что в убийстве были замешаны члены террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), поскольку обезглавливание одной из девушек с криками: «Это за Сирию! Вот ваши головы, враги Бога» — было снято на видео. Трех подозреваемых в убийстве арестовали спустя несколько дней.