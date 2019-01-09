Киллеры попытались выдать убийство за ДТП и сели

В городе Лангепасе (округ Югра) суд вынес приговор четырем киллерам, которые пытались выдать попытку убийства за рядовое ДТП. Об этом в среду, 9 января, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, в апреле прошлого года на сотрудника службы безопасности местной нефтегазодобывающей компании на пешеходном переходе наехал автомобиль, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Потерпевшего спасла случайность — удар машины пришелся по касательной.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Позже было установлено, что на мужчину совершили намеренное покушение. Поводом для преступления послужила его работа, связанная с пресечением хищения нефти с месторождений.

Трое обвиняемых приговорены к 8 годам и 6 месяцам, а еще один — к 8 годам и 4 месяцам колонии строгого режима.

28 декабря 2018 года сообщалось, что в Москве был убит учредитель нефтяной компании «Мастер-Нефть» Шалва Шаляхов. Тело 61-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области туловища и головы было обнаружено в холле дома на улице Гарибальди. По подозрению в совершении преступления задержан любовник жены нефтяника.

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