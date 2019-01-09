Бывший израильский министр признался в шпионаже в пользу Ирана

Бывший министр энергетики и инфраструктуры Израиля Гонен Сегев признал свою вину в шпионаже в пользу Ирана, за что ему грозит 11 лет тюрьмы. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Сегев пошел на соглашение с прокуратурой и признал, что передавал израильские документы представителям иранских спецслужб. Среди прочего переданные им бумаги содержали информацию об энергетической индустрии Израиля, охраняемых объектах, резиденциях и представителях политических и правоохранительных структур.

Бывший министр настаивает, что не передавал Ирану никаких секретных данных, а в контакт со спецслужбами Исламской Республики вошел, «чтобы обмануть иранцев и вернуться в Израиль героем». По его словам, никаких идеологических или финансовых мотивов работать на врагов еврейского государства у него не было.

Последние 10 лет Сегев жил в Нигерии и работал там врачом после того, как его лишили израильской лицензии. В 2005 году его арестовали и осудили за мошенничество с кредитными картами и контрабанду наркотиков — он пытался провезти 32 тысячи таблеток экстази из Нидерландов в Израиль.

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