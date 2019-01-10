Монетку из школьного буфета продадут за 1,7 миллиона долларов

Редкий медный цент 1943 года выставят на аукцион после смерти его владельца. Об этом сообщает Fox News.

В разгар Второй мировой войны американские монеты делали из стали, чтобы сохранить медь для боеприпасов и других военных целей. В 1943 году на монетных дворах по ошибке отчеканили несколько медных центов. Считается, что их было не более 40: от 10 до 15 штук изготовили в Филадельфии, несколько — в Сан-Франциско, один — в Денвере.

Долгое время власти США отрицали существование медных центов. Это дало повод для самых невероятных слухов. Поговаривали, что за такую монетку миллиардер Генри Форд готов подарить новый автомобиль. Первый медный цент 1943 года обнаружили уже после войны. Спустя 70 лет подтверждено существование 12 медных центов.

Один из них хранился у Дона Лютеса–младшего (Don Lutes Jr.). Он обнаружил его в сдаче, которую получил в школьном буфете в 1947 году. Когда об этом стало известно, Лютеса осадили нумизматы, желающие купить раритет. После этого он решил узнать о находке побольше и написал в Министерство финансов США. Ему ответили, что медных центов 1943 года не существует. В итоге он оставил монетку себе.

В сентябре 2018 года Лютес умер. Теперь его медный цент решили продать. Эксперты полагают, что стоимость монеты может достигать 1,65 миллиона долларов (110,2 миллиона рублей).

В 2018 году сообщалось, что на Всемирной ярмарке Американской нумизматической ассоциации в Филадельфии выставили на продажу одну из самых редких монет в мире — пять центов 1913 года с отчеканенным профилем богини Свободы. Во время торгов его цена достигла 4,5 миллиона долларов (300,4 миллиона рублей).

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