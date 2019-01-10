Стену Трампа распилили

Образцы конструкции, из которой может быть построена стена на границе США и Мексики, оказались недостаточно прочными — их можно распилить пилой. К такому выводу пришли в Департаменте внутренней безопасности США после проведения экспертизы, сообщает NBC News.

Сотрудников пограничной службы попросили проверить прототип стены на прочность и попытаться сломать конструкцию с помощью подручных предметов.

Как пишет издание, президент США Дональд Трамп приказал создать восемь моделей стены из стали и бетона, которые он сам протестировал в марте 2018 года. Выбор лидера пал на стену, состоящую из стальных столбов. Отмечается, что такая же конструкция использовалась и при предыдущих администрациях.

В то же время в феврале 2018-го Управление таможенной и пограничной охраны представило доклад, в котором говорилось, что в конце 2017 года образцы были протестированы и оказались непригодными для использования. Тогда в документ не были включены фотографии, поясняет NBC.

Ранее в январе Трамп объявил, что стена на границе с Мексикой будет построена из стали, а не из бетона, как планировалось изначально. До этого он показал проект стены, верх которой был выполнен в форме пик. Президент посетовал, что демократы не хотят видеть бетонную ограду, поэтому планируется установить художественно спроектированную конструкцию, через которую будет видно происходящее на другой стороне.

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