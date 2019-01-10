Владельцем «Фонтанки» стал тесть Андрея Малахова

Издатель Виктор Шкулев приобрел контрольный пакет акций акционерного общества «Ажур-медиа», которое владеет интернет-газетой «Фонтанка.ру». Об этом сообщается на сайте издания.

Основатели «Фонтанки» остались миноритарными собственниками. Речь о главном редакторе Александре Горшкове, его заместителе Евгении Вышенкове, главе совета директоров «Ажур-медиа» Андрее Константинове и его заместителе Андрее Потапенко. Сумма сделки не разглашается.

Прежние владельцы приняли решение полностью выйти из бизнеса. По словам Константинова, создатели «Фонтанки» очень довольны тем, что интерес к изданию проявил именно Шкулев. Константинов знаком с издателем с 1994 года, со времен работы в «Комсомольской правде».

Глава совета директоров заверил, что смена собственника не повлияет на политкиу издания. Шкулев заявил, что планирует развивать «Фонтанку» как «городское современное медиа, самое актуальное и авторитетное издание в городе».

Шкулев — президент компании Hearst Shkulev Media. Холдинг объединяет журналы Marie Claire, ELLE, ELLE girl, ELLE Decoration, Maxim, Psychologies, «Антенна-Телесемь», «Вокруг Света», Woman's Day, Woman.ru и другие. Шкулеву также принадлежит сеть городских интернет-порталов и сайт «Зарплата.ру». В число активов бизнесмена входит таблоид StarHit, главным редактором которого является зять Шкулева, телеведущий Андрей Малахов.

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