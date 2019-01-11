Разъяснено предложение депутатам Госдумы разделиться на шесть полов

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой дважды ошибся, рассказав о предложении депутатам разделиться на полы в приглашении Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си», сотрудники которой смогли ознакомиться с оригиналом письма.

Как выяснилось, в тексте не идет речи ни о шести полах, как изначально заявил вице-спикер, ни о «недопредставленных полах», как он позднее сообщил, извиняясь за ошибку.

По информации «Би-би-си», в письме отмечается, что в делегацию должны входить депутаты того пола, который в парламенте представлен в меньшинстве (under-represented sex). В случае России таким меньшинством являются женщины, их в Госдуме заседает 15 процентов от общего числа депутатов. Иными словами, в делегацию из 18 россиян должна входить минимум одна, а в идеале, три женщины.

В то же время о сексуальных меньшинствах и гендерах в приглашении ПАСЕ речи не идет. Как отмечает издание, неясно, откуда Толстой взял информацию о шести полах, так как эта цифра употребляется в документе единожды — в ссылке на «правило ПАСЕ номер 6.2».

Комментарий от вице-спикера получить не удалось. По словам пресс-секретаря, Толстой уехал в командировку, а обе ошибки возникли, вероятно, из-за сложностей перевода.

10 января в Госдуме объяснили появление шести полов в письме. Толстой извинился и выразил мнение, что проблемы дискриминации сексуальных меньшинств для ПАСЕ важнее фактов дискриминации и лишения права голоса российских парламентариев.

О том, что Парламентская ассамблея направила российской делегации приглашение, в котором представителей Госдумы предложили поделить на шесть полов, вице-спикер заявил 9 января.

Российская делегация была лишена права голоса, права участия в заседании уставных органов и возможности участия в мониторинговой деятельности ассамблеи в апреле 2014 года — после воссоединения Крыма с Россией. В ПАСЕ посчитали, что действия Москвы нарушили нормы международного права. 30 июня 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы о заморозке уплаты взноса за 2017 год до восстановления полномочий российской делегации.

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