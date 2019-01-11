Губернатор Колымы рассказал свою версию пребывания Сергея Королева в ГУЛАГе

Губернатор Магаданской области Сергей Носов считает, что отец советской космонавтики Сергей Королев, сосланный на Колыму в 1939 году, работал не на золотых приисках, а «в своем направлении». Об этом политик рассказал в интервью, опубликованном на сайте газеты «Завтра».

«Один из самых знаменитых заключенных Колымы — Сергей Павлович Королев. И он здесь не золото добывал: ему были созданы условия, и он работал в своем направлении», — сказал Носов.

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Губернатор в своем интервью высказал и другие неоднозначные идеи. Так, он заявил, что в России никогда никого не убивали за инакомыслие, в чем, по его словам, «сила нашего народа».

Вместе с тем из многочисленных источников известно, что ученый в ссылке занимался именно добычей золота на прииске Мальдяк. «Я почти год по восемь, а то и более часов в сутки возил из карьера золотоносный песок. Песок, песок, песок... Ради горстки золотых крупинок... Стоит ли золото такого тяжкого, изнуряющего, безумного труда?! Пусть бы лежало вечно в земле, неведомое людям. Для меня оно ломаного медного гроша не стоит», — приводила слова конструктора «Российская газета». В этой же статье говорилось о том, что Королев страдал от издевательств со стороны уголовников, недоедания и цинги.

В 1938 году Королев, работавший в Реактивном научно-исследовательском институте, был обвинен во вредительстве и приговорен к 10 годам лагерей. Позже срок был уменьшен до восьми лет, и в 1944 году ученый вышел на свободу. В 1957-м Королева реабилитировали. В этом же году на орбиту вывели первый искусственный спутник Земли, разработкой которого руководил Королев. Спустя еще четыре года на созданном под его руководством аппарате «Восток-1» в космос отправился Юрий Гагарин.

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