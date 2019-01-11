Десятки запутавшихся тюленей заполонили канадский городок

Из-за мороза около сорока тюленей не могут покинуть канадский город Роддиктон-Байд-Арм, провинция Ньюфаундленд. Об этом сообщает BBC News.

«Тюлени лежат на дороге, тюлени лежат на подъездных путях к жилым зданиям, во дворах, на парковках, перед дверями и компаниями», — жалуется мэр Роддиктон-Байд-Арма Шила Фицджеральд (Sheila Fitzgerald). Животные останавливают машины и не пускают жильцов домой.

Несколько дней назад из-за внезапного похолодания прибрежные воды покрыл лед. Чтобы добраться до воды, тюленям пришлось бы проползти от шести до восьми километров, однако запутавшиеся животные двинулись в неверном направлении. В результате они не смогли вернуться в океан и остались в городе.

Местные жители озабочены тем, что тюлени погибнут от голода. «Они ничего не едят, на них жалко смотреть», — говорит Фицджеральд. Два тюленя уже попали под машину и погибли. Горожане не могут помочь животным, поскольку канадские законы запрещают вмешиваться в жизнь морских млекопитающих.

В 2018 году сообщалось, что нашествие моржей вызвало озабоченность у жителей американского поселка Порт-Хейден, штат Аляска. Сначала на соседнем пляже появились около 200 животных. Затем в 32 километрах от населенного пункта нашли еще тысячу. Прежде в окрестностях можно было встретить не более одного-двух моржей.

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